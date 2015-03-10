Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Februar 2015 4,884 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 0,3 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Februar 2014 um 1,1 Prozent auf 12,992 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 9,577 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 73,7 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen ein leichtes Plus von 1,5 Prozent vermelden, transportiert wurden im Februar 127.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im Februar 2015 um 1,1 Prozent auf 6,610 Millionen Fluggäste zurück.