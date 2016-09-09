Lufthansa meldet Augustzahlen
Mit der Lufthansa Passage flogen im August 2016 mit 5,849 Millionen Fluggästen fünf Prozent weniger Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem August 2015 um 2,9 Prozent auf 17,149 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verschlechterte sich um 6,5 Prozent auf 14,423 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,1 Prozent verschlechterte.
In den ersten acht Monaten flogen mit der Lufthansa Passage insgesamt 41,719 Millionen Passagiere, das waren 1,9 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.
Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August um 1,3 Prozent auf 10,712 Millionen Fluggäste.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 73,160 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 0,5 Prozent entspricht.