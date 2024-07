LOT wartet Triebwerke bei Lufthansa Technik

LOT Polish Airlines Boeing 737-800 (Foto: LOT)

LOT Polish Airlines und Lufthansa Technik stärken ihre Zusammenarbeit mit einem neuen Vertrag über Engine Maintenance Services (EMS) für die CFM56-7B-Triebwerke der Boeing 737NG Flotte der Fluggesellschaft.

Zusätzlich zu den elf geplanten Überholungen, von denen die erste bereits begonnen hat und die am Hauptsitz von Lufthansa Technik in Hamburg stattfinden, wird der MRO-Anbieter die LOT mit zwei Leihtriebwerken unterstützen, um die Betriebsstabilität der Airline zu gewährleisten.

Dorota Dmuchowska, COO bei LOT Polish Airlines, sagte: „Nach dem erfolgreichen Start unserer vergleichsweisen neuen Zusammenarbeit sind wir überzeugt, dass die technische Expertise von Lufthansa Technik – auch im Bereich der Triebwerksinstandhaltung – unsere operative Stabilität in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Unser Partner hat ein tiefgehendes Verständnis für unsere individuellen Anforderungen gezeigt und seine Flexibilität bei der Anpassung seiner Angebote unter Beweis gestellt.“

„Nach der erfolgreichen ersten Boeing-787-Überholung für LOT in Malta im April, die den Beginn unserer Zusammenarbeit darstellte, freuen wir uns, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen“, ergänzte Kai-Stefan Röpke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA bei Lufthansa Technik. „Es ist nicht nur der Kranich in unseren Firmenlogos, der uns verbindet, sondern auch das Streben nach Spitzenleistungen. Daher ist der neue Vertrag ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit und zeigt, dass unsere Kunden von unserem umfassenden Leistungsangebot erstklassiger Triebwerksinstandhaltung profitieren.“

Lufthansa Technik