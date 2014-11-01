Qantas

Qantas

Qantas Centre

203 Coward Street, Mascot

New South Wales, 2020

Australia



Tel: +61 2 9691 3636

Fax: +61 2 9691 3339



www.qantas.com.au

Qantas (Archiv: Robert Kühni)

Die australische Airline fliegt zu mehr als 40 Grossstädten in Asien/Pazifik Region, Europa, Amerika und Süd-Afrika. Weitere Flugziele befinden sich in Neuseeland. Der erste Flug der Airline fand am 3. Dezember 1922 statt. Zuerst war sie nur eine Art Transportunternehmen oder Verbindungslinie zwischen Queensland und den nördlicheren Gebieten in Australien. Später wurde sie aber am 31. Juli 1995 privatisiert. Qantas kaufte im September 1992 Australian Airlines auf. Die Airline beschäftigt 37.000 Angestellte und ist Mitglied bei der Allianz Oneworld.

Anzahl Flugzeuge

Airbus A330-200: 2 Airbus A330-300: 10 Boeing 737-400: 17 Boeing 737-800: 33 Boeing 747-300: 3 Boeing 747-400: 24 Boeing 747-400ER: 6 Boeing 767-300ER: 29

Anzahl bestellte Flugzeuge

Airbus A330-200: 2 Airbus A380-800: 20 Boeing 737-800: 36 Boeing 787-8: 3 Boeing 787-9: 38

Hauptbasis: Sydney Kingsford Smith International (SYD)