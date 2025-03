Mehr Reisen ab Leipzig und Dresden

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Der Reiseveranstalter „momento“ by sz-Reisen erweitert sein Engagement an den mitteldeutschen Flughäfen.

Neu im Angebot ab Herbst 2025 sind Sonderflüge ab Leipzig/Halle, die das Programm ab Dresden ergänzen. Ab Leipzig/Halle bietet „momento“ by sz-Reisen im September beziehungsweise Oktober exklusiv Sonderflüge nach Kalabrien und auf die griechische Insel Zakynthos an. Ab Dresden sind im Oktober per Direktflug bequem Santorin, Malaga und Zypern erreichbar. Für die Direktflüge kommen moderne Flugzeuge der Airline Smartwings zum Einsatz.

Urlaubsziele und Termine von „momento“ by sz-Reisen ab Flughafen Leipzig/Halle und Dresden im Überblick:

NEU: Flüge ab Leipzig/Halle:

Italien - Kalabrien: 23.09. – 30.09.2025

Griechenland – Zakynthos: 07.10. – 14.10.2025 (Herbstferien Sachsen)

Flüge ab Dresden: