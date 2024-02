Mit SunExpress von Graz nach Antalya

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

SunExpress fliegt seit dem 17. Februar 2024 jeden Samstag, ab Ende März sogar mehrmals pro Woche, vom Flughafen Graz nach Antalya.

Zwischen Ende Juni und Ende Oktober werden die Verbindungen noch weiter ausgebaut und an den Verkehrstagen Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag angeboten. Neu sind die Pläne der SunExpress, die Direktflüge ab Graz auch im Winter durchzuführen und das zweitweise sogar zweimal pro Woche.

„Antalya ist bekanntermaßen im Sommer ein wunderbares Reiseziel. Mit unserem neuen Flugangebot wollen wir aber gerade an die türkische Riviera einladen, wenn in der Steiermark, Kärnten und Slowenien graue Wintertage herrschen. Denn Sportler, Kulturinteressierte und Kulinarik-Fans kommen hier zu jeder Jahreszeit voll auf ihre Kosten! Dementsprechend werden wir die Verbindung von Graz nach Antalya nicht nur in den Sommermonaten anbieten, sondern auch in unseren Winterflugplan aufnehmen“, sagt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress.

Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz: „Antalya steht für traumhafte Strände, türkische Gastfreundschaft und eine große Anzahl an Sportmöglichkeiten wie z. B. Surfen, Golf, Wandern und vieles mehr. Diese Vielseitigkeit und die Flugzeit von nur 2,5 Stunden macht es zu einer interessanten Ganzjahresdestination. Kein Wunder, dass es bei unseren Fluggästen so beliebt ist. Insgesamt bieten wir in diesem Sommer bis zu sieben wöchentliche Abflüge nach Antalya.“

Ab November geht es jeden Samstag nach Antalya. Weitere Flüge sind geplant. Buchbar sind die Flüge ab Freitag, den 23. Februar 2024.