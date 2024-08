Mehr Passagiere nutzten den Flughafen Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Bisher haben rund 500.000 Passagiere den Graz Airport als Abflugs- oder Ankunftsort genutzt, das waren 20 Prozent mehr als noch im Jahr 2023.

Dem gegenüber steht ein Plus an den Bewegungen von knapp 10 %, was deutlich macht, dass der Passagierzuwachs unter anderem auf eine bessere Auslastung der Flüge zurückzuführen ist.

„Das laufende Jahr bzw. die erste Hälfte des Sommerreiseverkehrs haben sich passagierseitig sehr erfreulich entwickelt“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Wir nehmen an, dass die Urlaubsflüge auch bis Ende der Saison gut gebucht sein werden. Obwohl die Wachstumskurve langsam abflacht, werden wir in diesem Jahr insgesamt über 800.000 Passagiere begrüßen dürfen“.

„Die Buchungen 2024 haben unsere Erwartungen bis jetzt mehr als erfüllt. Aufgrund der guten Vorausbuchungen, die die Branche bis jetzt für die kommenden Monate verzeichnet, ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch bis Ende der Saison anhält“, informiert Max Schlögl, Obmann der WK-Fachgruppe Reisebüros und Geschäftsführer von Gruber Reisen.

Die Zuwächse in den einzelnen Segmenten

Deutlich gestiegen sind die Passagierzahlen im Ferienflugverkehr. Rund 40 % mehr Fluggäste als noch 2023 wählten einen Direktflug zu einem der vielen Ferienreiseziele, die ab Graz angeboten werden. Besonders nachgefragt waren Antalya, Hurghada, Palma de Mallorca, Heraklion, Rhodos und Kos. Auch Nischenmärkte wie Kefalonia, Paros, Skiathos und Brac erfreuen sich großer Beliebtheit. Demgegenüber beträgt das Plus im Linienverkehr „nur“ rund 15 %, wobei die Linie nicht nur für Geschäftsreisen, sondern auch gerne für den Flug in den Urlaub genützt wird. Vor allem die Direktflüge zwischen Graz und Berlin sowie Hamburg punkten bei den Städtereisenden in beide Richtungen. Die Flüge zu den großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, München, Wien und Zürich wiederum sind oft Startpunkt für Fernreisen rund um den Globus.

Sommerflugplan August bis Ende Oktober

Bis Ende September bzw. in den Oktober hinein gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten zu einer der vielen Feriendestinationen ab Graz, wie z. B. Antalya, Brac, Calvi, Kefalonia, Korfu, Larnaca oder Rhodos abzuheben.

Gruber Reisen bietet im Herbst eine Reihe von Sonderflügen an. So geht es Ende September / Anfang Oktober nach Funchal auf Madeira sowie Ende Oktober nach Paphos auf Zypern, Lissabon oder Porto.

Vorschau Winter

Antalya und Hurghada werden auch im Winter durchgängig angeboten. Ab 4. Oktober steht Teneriffa auf dem Flugplan, die Schwesterinsel Gran Canaria ab Ende Oktober.

Mit Direktflügen zu den Drehscheiben Frankfurt, München, Wien und Zürich sowie zu den Tourismus- und Wirtschaftsmetropolen Berlin, Düsseldorf und Hamburg steht das Tor zur Welt ab Graz Airport offen.

Flughafen Graz