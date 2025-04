Mit Pegasus Airlines von Graz nach Istanbul

Pegasus Airlines (Foto: Pegasus Airlines)

Der gerade am vergangenen Sonntag in Kraft getretene Sommerflugplan ist um eine Attraktion reicher: Pegasus Airlines hat kurzfristig eine neue Linienverbindung ab dem Flughafen Graz in ihren Flugplan aufgenommen.

Ab Freitag, den 30. Mai geht es per Direktflug nach Istanbul mit Zielflughafen Sabiha Gokcen (SAW). Geflogen wird mit einem Airbus A320.

„Istanbul steht weit oben auf der Wunschliste unserer Passagiere“, weiß Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Wir freuen uns daher sehr, dass die eben mit den Flügen nach Antalya begonnene Partnerschaft mit Pegasus bereits jetzt um diese attraktive Destination erweitert wird. Die Millionenmetropole zieht Geschäftsreisende ebenso an wie Touristen, welche die zahlreichen Sehenswürdigkeiten am Bosporus erkunden möchten. Darüber hinaus bietet Pegasus Umsteigemöglichkeiten zu über 30 Zielen innerhalb der Türkei und zu interessanten Destinationen wie Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Baku, Ägypten, Saudi-Arabien oder Kasachstan. “

Flugplan

Dienstag 08:35 ab Istanbul / 09:50 an Graz 11:00 ab Graz / 14:15 an Istanbul

Freitag 08:50 ab Istanbul / 10:05 an Graz 11:10 ab Graz / 14:25 an Istanbul

Sonntag 11:10 ab Istanbul / 12:25 an Graz 13:30 ab Graz / 16:45 an Istanbul

Preis: Ab € 70 one-way (Stand April 2025).

Flughafen Graz