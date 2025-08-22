Eurowings mit Premium BIZ Seat Sitzen

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings hat mit dem Verkauf ihrer neuen Klasse mit den Premium BIZ Seat Sitzen begonnen, die Premiere wird auf dem Flug von Berlin nach Dubai gefeiert.

Der Countdown läuft: Ab sofort können Eurowings Kund:innen den neuen Premium BIZ Seat buchen – das Sitz-Upgrade für alle, die auf ihren Reisen mehr Freiraum, Privatsphäre und Service schätzen. Seine Premiere feiert der Premium BIZ Seat am 22. November 2025 auf der Nonstop-Route Berlin-Dubai. Der Einstiegspreis liegt bei 399,99 Euro pro Strecke (Stand August 2025) zusätzlich zum regulären BIZclass-Tarif. Neben dem Premium BIZ Seat stehen Gästen weiterhin die klassische BIZclass (freier Mittelsitz und mehr Beinfreiheit) sowie die Economy-Tarife SMART (optional mehr Beinfreiheit) und BASIC zur Auswahl.

Premium BIZ Seat bei Eurowings (Foto: Eurowings)

Mit mehr Platz zum Zurücklehnen, Ausstrecken und Entspannen hebt der Premium BIZ Seat das Reiseerlebnis auf der Mittelstrecke dabei auf ein völlig neues Niveau: Großzügiger persönlicher Freiraum und eine verstellbare Beinablage sorgen dafür, dass sich jede Sitzposition bequem anfühlt. Das durchdachte, ergonomische Sitzdesign wird durch clevere Details wie einen integrierten Cocktailtisch und einen USB-Ladeanschluss ergänzt, die unterwegs für Komfort und Funktionalität sorgen. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein hochwertiges Menü mit Aperitif und warmer Mahlzeit sowie zusätzlichen Extras wie Decke, Kissen und Amenity Kit für eine angenehme Reise.

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Im Airbus A320neo ersetzt der Premium BIZ Seat die übliche 2×3-Bestuhlung durch eine großzügige 2×2-Anordnung, wodurch acht exklusive Plätze pro Flugzeug entstehen. Damit ist Eurowings die erste deutsche Airline, die Premiumsitze in sogenannten „Narrow Body“-Flugzeugen wie dem Airbus A320neo anbietet. Der Premium-Business-Sitz ist ab sofort für Flüge ab dem 22. November 2025 als Upgrade über eurowings.com hinzubuchbar – sowohl bei der Initialbuchung als auch nachträglich für bereits gebuchte Flüge. Angeboten wird der Sitz zunächst für die Verbindung Berlin-Dubai.

Eurowings Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

Der neue Premium BIZ Seat ist Teil einer umfassenden Produkt- und Serviceoffensive von Eurowings. Die Markterprobung ab dem Winterflugplan 2025/26 soll dabei auch anderen Airlines der Lufthansa Group wichtige Erkenntnisse für die künftige Konfiguration neuer Flugzeugflotten liefern. Eurowings selbst bereitet aktuell die umfangreichste Flottenerneuerung ihrer Geschichte vor: Ab 2027 wird Deutschlands größter Ferienflieger 40 fabrikneue Flugzeuge des Typs Boeing 737-8 MAX mit einer Reichweite von 6.500 Kilometern erhalten. Bis dahin sollen Kabinen-Design und -Komfort grundlegend neu definiert sein.

