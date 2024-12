Am Graz Airport heißt es wieder „Warten aufs Christkind“

Eurowings am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Es ist kaum auszuhalten! Kommt es wirklich, das Christkind, und bringt es die Dinge mit, die ganz oben auf dem Wunschzettel stehen?

Bei diesen Fragen kann der Graz Airport nicht helfen, aber mit der traditionellen Veranstaltung „Warten aufs Christkind“ am 24. Dezember sorgt er dafür, dass die letzten Stunden vor der Bescherung, diese besonders zähe Wartezeit, schneller vergehen.

„Ganz unter dem Motto Die Zeit bis zum Heiligen Abend vergeht am Graz Airport wie im Flug“, wollen wir mit „Warten aufs Christkind“ Kindern, wie auch ihren Begleitpersonen, die Zeit bis zur Bescherung besonders schön machen“, informieren Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Graz Airport. „Die an dem Tag erhaltenen Spenden werden wir natürlich wieder aufrunden und dem Verein KINDER.leben auf zeit übergeben.“

Details:

Wann: 24.12.2024 09:00 – 13:00 Uhr

Wo: Graz Airport, Abflughalle

Was: Bastelstation (Weihnachtslaternen und -deko für zu Hause)

Kinderbackstube (Verschiedene Leckereien zum Selbstmachen)

Winterfreude und Zauberlicht (Frederik Mellak erzählt Weihnachtsgeschichten und musiziert für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren um 10:00 und 11:30 Uhr)

Flughafenführungen (Kostenlose Führungen um 9:00, 10:00, 10:30, 11:00 Uhr; nähere Details zu den Führungen unter graz-airport.at/warten-aufs-christkind-2024)

Festliche Bläsermusik (Das Bläserensemble der TMK Trautmannsdorf stimmt von 10:30 bis 11:30 auf den Heiligen Abend ein)

Weihnachtsstand (mit Punch und Snacks erwartet Sie das Team von Lagardère)

FREIER EINTRITT

Über eine freiwillige Spende freut sich KINDER.leben auf zeit (www.kinderlebenaufzeit.at), Verein zur Unterstützung der Palliativbetreuung von Kindern und Jugendlichen.

Und wer weiß. Vielleicht stimmt es, was hie und da so gemunkelt wird. Manchmal, wenn das Christkind schon ein bisserl müde ist vom vielen Herumfliegen auf der ganzen Welt, dann will es die eine oder der andere für einen kurzen Moment schon einmal auf einem Flugzeug gesehen haben…………..