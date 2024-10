Neue Snackautomaten am Flughafen Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Der Graz Airport hat ein gutes gastronomisches Angebot. Um auch in den Randstunden Kaffeegenuss und mehr bieten zu können, wurde ein neues Konzept umgesetzt.

Ein Self-Service-Corner mit gemütlichen Sitzgelegenheiten sorgt nun im öffentlichen Bereich der Ankunft für eine noch bessere Versorgung während der Flughafenöffnungszeiten.

„Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir die Versorgung unserer Gäste, aber auch der Mitarbeiter:innen der verschiedenen Unternehmen am Graz Airport verbessern können“, informiert Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport. „Mit café + co haben wir nun einen Partner gefunden, der ein perfektes Angebot garantiert.“

Gerald Matzner-Holsmer, Geschäftsführer von café+co Österreich: „Als Qualitäts- und Serviceleader steht für café+co die beste Pause im Mittelpunkt. Vom handgerösteten Kaffee bis hin zu Erfrischungsgetränken und Snacks bieten wir den Passagieren und Besuchern des Graz Airport erstklassigen Service und hochwertige Produkte. Wir freuen uns, dass wir den Flughafen Graz in Zukunft bei der Versorgung seiner Gäste unterstützen dürfen. ”

Die Zutaten zum Jausenangebot in den Automaten kommt von österreichischen Herstellern, wie z. B. von der Firma Krainer Wurst in Wagna.

Über café+co

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 10 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Mit rund 30.000 Geräten versorgt café+co in Österreich 10.000 Kunden und beschäftigt 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.