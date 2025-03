Sommerflugplan ab Leipzig und Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die beiden Flughäfen Leipzig Halle und Dresden präsentieren den Sommerflugplan, beide Flughäfen glänzen mit einem abwechslungsreichen Flugprogramm.

Am Sonntag, den 30. März, tritt an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden der Sommerflugplan mit neuen Zielen und erweiterten Angeboten in Kraft. Er gilt bis zum 25. Oktober 2025.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Flughafen Leipzig/Halle

Neu im Programm sind in diesem Sommer Chania auf Kreta (Marabu Airlines) sowie Skopje (Freebird).

Darüber hinaus erweitert WIZZ Air das Angebot und bietet ab Ende April neben Tirana und Bukarest auch zwei Mal wöchentlich Flüge nach Varna an.

Turkish Airlines baut die Verbindung zu ihrem internationalen Drehkreuz in Istanbul aus. Die Flüge werden mit Beginn des Sommerflugplans um zwei weitere wöchentliche Verbindungen ergänzt und täglich angeboten.

Als neue Fluggesellschaft verbindet Universal Air jeweils donnerstags und sonntags Leipzig/Halle mit dem ungarischen Debrecen.

Der Reiseveranstalter „momento“ by sz-Reisen bietet im September beziehungsweise Oktober erstmals ab Leipzig/Halle exklusiv Sonderflüge nach Kalabrien und auf die griechische Insel Zakynthos an.

Der Sommerflugplan ab Leipzig/Halle umfasst damit Urlaubsregionen in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Mazedonien, Albanien sowie Rumänien und Ungarn.

Zu den am häufigsten angeflogenen Urlaubszielen gehören Antalya, das bis zu 59 pro Woche angesteuert wird. Mallorca wird bis zu 29 pro Woche angeflogen. Nach Hurghada und Heraklion sind bis zu 19 beziehungsweise 18 wöchentliche Flüge geplant.

Lufthansa verbindet den Flughafen Leipzig/Halle bis zu fünf Mal täglich mit dem Drehkreuz Frankfurt. Austrian Airlines bedient montags bis freitags sowie sonntags die Verbindung Leipzig/Halle – Wien. Über die drei Drehkreuze Frankfurt, Istanbul und Wien sind Ziele weltweit erreichbar.

Der Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 29 Zielen in 13 Ländern, die von 27 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 222* Flüge im Passagierverkehr.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Flughafen Dresden

In der Sommersaison wird das Angebot an touristischen Verbindungen am Flughafen Dresden deutlich ausgebaut. Gegenüber dem Vorjahr sind mehr Flüge zu den beliebten Urlaubszielen Antalya, Heraklion, Hurghada, Burgas und Varna geplant.

Spitzenreiter ist Antalya mit mehr als 100 zusätzlichen Flügen, gefolgt von Heraklion mit 43 zusätzlichen Starts. Damit werden beide Ziele über 470 beziehungsweise 120 Mal angeflogen.

Sein Angebot an Sonderflügen baut auch der Reiseveranstalter „momento“ by sz-Reisen aus. Neu im Programm Frühjahr/Sommer 2025 sind Flugreisen nach Barcelona, Rom und Chalkidiki. Des Weiteren werden Reisen an die Almalfiküste, nach Sizilien, Ischia, die Liparischen Inseln und Sardinen sowie Santorin angeboten. Im Oktober werden zusätzlich Reisen nach Santorin und Malaga angeboten.

Als neue Airlines gehen ab Dresden Air Cairo nach Hurghada und Corendon Europe mit Ziel Heraklion an den Start.

SWISS verbindet montags bis freitags sowie sonntags Dresden mit dem Drehkreuz Zürich, über das eine Vielzahl an Weiterflugmöglichkeiten besteht.

Lufthansa fliegt bis zu vier Mal täglich das Drehkreuz Frankfurt an. Das Drehkreuz in München wird ebenfalls bis zu vier Mal täglich angesteuert. Über beide Flughäfen besteht direkter Zugang zum weltweiten Netzwerk der Airline.

Eurowings verbindet montags bis freitags Dresden mit Düsseldorf.

Der Sommerflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 14 Zielen in sieben Ländern, die vom 12 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 111 Flüg.

Mitteldeutsche Flughafen AG