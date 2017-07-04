Azur Air ist nach Palma gestartet

Azur Air Boeing 767-300ER (Foto: Azur Air)

Azur Air ist heute Mittag zum ersten Mal vom Flughafen Düsseldorf nach Palma gestartet.

Die Fluggesellschaft Azur Air wollte ursprünglich gestern ihren ersten Linienflug von Düsseldorf ins ägyptische Hurghada absolvieren. Die Boeing 767-300ER war jedoch kaputt und musste für eine ausserplanmässige Wartung in die Türkei überfolgen werden. Heute Morgen ist die Maschine nun frisch repariert von der Türkei nach Düsseldorf zurückgekehrt, um nach Palma zu fliegen. Nach der Rückkehr von Palma soll es dann um 18:30 Uhr nach Hurghada gehen.

Die Fluggesellschaft Azur Air Germany gehört der Niederländischen Holding NW International BV mit Sitz in Amsterdam. Die Airline will einmal täglich ab Düsseldorf zu einem Ziel am Mittelmeer fliegen und ab Mitte Juli steht auch die Dominikanische Republik im Flugprogramm. Ende Juli soll die zweite 767-300ER geliefert werden und von Berlin Schönefeld aus die gleichen Feriendestinationen anfliegen. Die Boeing 767-300ER Langstreckenjets von Azur Air sind für rund 329 Passagiere ausgelegt.