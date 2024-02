Leipzig Halle und Dresden erwarten erste Reisewelle

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Zum Ferienstart in Sachsen und Thüringen heben vom kommenden Freitag bis Sonntag insgesamt 92 Passiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab, 35 am Flughafen Dresden und 57 am Leipzig Halle Airport.

Neben Sonnenzielen am Mittelmeer, im Atlantik, am Roten Meer sowie am Persischen Golf finden sich europäische und deutsche Metropolen auf den Abflugtafeln.

Ziele ab Leipzig Halle

Ab Leipzig/Halle starten zum Ferienauftakt 31 Flugzeuge zu Sonnenzielen und 26 Linienflüge. Allein nach Hurghada fliegen neun Maschinen, Antalya und Las Palmas werden am ersten Ferienwochenende sieben beziehungsweise vier Mal angeflogen. Als weitere Urlaubsziele stehen auf dem Flugplan: Mallorca, Fuerteventura, Teneriffa, Marsa Alam sowie Dubai und Abu Dhabi. Außerdem sind 26 Linienflüge zu Drehkreuzen geplant, darunter zwölf nach Frankfurt und sechs nach München. Wien und Istanbul werden zum Ferienbeginn drei Mal angeflogen, London zwei Mal.

Der Winterflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 16 Zielen in neun Ländern, die von 18 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 135 Flüge.

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienauftakt 28 Linien- und sieben Urlaubsmaschinen.

Mit Ziel Antalya, Hurghada und Palma de Mallorca heben jeweils zwei Flugzeuge ab. Angeflogen wird zudem Las Palmas. Lufthansa startet zum Ferienauftakt ab Dresden am häufigsten. Die Airline steuert zwölf Mal das Drehkreuz Frankfurt an. Nach München starten neun Flüge. Über die Drehkreuze ist eine Vielzahl von Zielen weltweit bequem erreichbar. Des Weiteren fliegt Eurowings zwei Mal nach Düsseldorf. KLM verbindet zum Ferienstart Dresden drei Mal mit Amsterdam. SWISS fliegt zwei Mal nach Zürich. Über beide Drehkreuze bestehen zahlreiche internationale Umsteigeverbindungen.

Der Winterflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 11 Zielen in sechs Ländern, die von acht Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 80 Flüge.