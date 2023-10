Solide Passagierzahlen in Leipzig und Dresden

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Die beiden Flughäfen Dresden und Leipzig Halle zählten in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mehr als 2,3 Millionen Passagiere.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg das Passagieraufkommen an den mitteldeutschen Flughäfen weiter an. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden 2.310.501 Fluggäste, 29,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022.

Flughafen Leipzig/Halle

Der Flughafen Leipzig/Halle zählte von Januar bis September 1.604.935 Fluggäste, rund 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Stark nachgefragt wurden insbesondere Flüge in Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, am Roten und Schwarzen Meer sowie im Atlantik. Rund drei Viertel aller Fluggäste ab Leipzig/Halle nutzten diese Angebote für ihre Urlaubsreise.

Flughafen Dresden

Den Flughafen Dresden nutzten in den ersten neun Monaten 705.566 Passagiere, 11,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutliche Zuwächse verzeichnen unter anderem die Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, Amsterdam und Zürich, über die der Flughafen Dresden an das weltweite Netz der Lufthansa, KLM und Swiss angebunden ist.

Mitteldeutsche Flughafen AG