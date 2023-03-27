Sommerflugplan ab Leipzig und Dresden

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Am Sonntag ist an den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden der Sommerflugplan, mit täglichen Verbindungen zu Drehkreuzen und Sonnenzielen, in Kraft getreten.

Sommerflugplan ab Flughafen Leipzig/Halle

Mit bis zu 47 wöchentlichen Abflügen zu 13 Zielen ist Condor am Flughafen Leipzig/Halle die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften. Neu in diesem Sommer sind die Ziele Chania und Faro. Diese Sonnenziele werden ab dem 19. und 20. Mai jeweils freitags beziehungsweise sonnabends angeflogen.

Des Weiteren werden die Urlaubsregionen Antalya, Fuerteventura, Teneriffa, Las Palmas, Funchal, Heraklion, Hurghada, Korfu, Kos, Rhodos und Mallorca angeflogen.

Jeweils bis zu 14 Mal pro Woche starten European Air Charter und Freebird Airlines Europe zu Sonnenzielen rund um das Mittelmeer, am Schwarzen Meer sowie im Atlantik.

Lufthansa verbindet den Flughafen Leipzig/Halle bis zu fünfmal beziehungsweise zweimal täglich mit den Drehkreuzen Frankfurt und München.

Bis zu fünfmal wöchentlich fliegt Turkish Airlines von Leipzig/Halle zu ihrem Drehkreuz Istanbul.

Austrian Airlines bedient bis zu siebenmal wöchentlich die Verbindung Leipzig/Halle – Wien.

Dreimal wöchentlich starten Ryanair-Maschinen von Leipzig/Halle nach London und zweimal pro Woche nach Dublin.

Der Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 25 Zielen in 11 Ländern, die von 20 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 206 Flüge*.

Sommerflugplan ab Flughafen Dresden

Sundair ist mit bis zu 20 wöchentlichen Abflügen Fluggesellschaft Nummer eins unter den Ferienfliegern ab Dresden. Die Gesellschaft bedient Ziele in Ägypten, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Türkei und Ungarn. Tailwind startet bis zu 7-mal wöchentlich in die Türkei.

KLM fliegt täglich ihr Drehkreuz Amsterdam an. Montags bis freitags sowie sonntags verbindet SWISS Dresden und Zürich. Ryanair verbindet donnerstags und sonntags London mit der sächsischen Landeshauptstadt.

Lufthansa und Air Dolomiti fliegen bis zu fünfmal täglich das Drehkreuz Frankfurt an. Das Drehkreuz in München wird bis zu dreimal täglich durch Lufthansa bedient.

Eurowings verbindet ab dem 26.März montags bis freitags Dresden mit Düsseldorf. Ab Juni wird auch eine Sonntagsverbindung angeboten. Palma de Mallorca steuert Eurowings täglich außer samstags an.

Ryanair fliegt montags, mittwochs sowie donnerstags und freitags von Dresden aus Palma de Mallorca an.

Des Weiteren können Urlaubsuchende von Dresden nach Antalya, Burgas, Varna, Hurghada, Heraklion, Rhodos, Korfu und Kos starten.

Darüber hinaus sind Ischia, Golf von Sorrent, Sizilien, Liparische Inseln und Sardinien fünf Reiseziele, die im April und Mai den Flugplan ab Dresden bereichern und im Einzelcharter geflogen werden. Die Flugreisen werden exklusiv vom neuen Reiseveranstalter „MOMENTO powered by sz-Reisen“ angeboten.

Der Sommerflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 20 Zielen in 10 Ländern, die von 12 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 112 Flüge.

*Stand März 2023