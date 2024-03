Sommerflugplan ab Leipzig und Dresden

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Am Sonntag, den 31. März, tritt an den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden der Sommerflugplan mit neuen Zielen und erweiterten Angeboten in Kraft. Er gilt bis zum 26. Oktober 2024.

Sommerflugplan 2024 ab dem Flughafen Leipzig Halle

Mit bis zu 56 wöchentlichen Abflügen zu 14 Zielen ist Condor am Flughafen Leipzig/Halle erneut die Nummer eins unter den Ferienfluggesellschaften.

Neu in diesem Sommerflugplan sind die Ziele Jerez de la Frontera in Südspanien und Agadir in Marokko. Diese Sonnenziele werden ab dem 17. und 20. Mai jeweils freitags und sonntags beziehungsweise montags angeflogen.

Ebenfalls neu im Flugplan sind die Ziele Bukarest und Tirana, die von WIZZ Air Malta ab Juni beziehungsweise September angeflogen werden. Bukarest wird zwei Mal wöchentlich angeboten, Tirana drei Mal pro Woche.

Insgesamt umfasst das Angebot 29 Sonnenziele in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kroatien, Albanien sowie Rumänien.

Zu den am häufigsten angeflogenen Urlaubszielen gehören Antalya, Hurghada und Mallorca.

Wieder im Flugplan: Leipzig/Halle - Düsseldorf

Ab dem 8. April verbindet Eurowings den Flughafen Leipzig/Halle wieder direkt mit Düsseldorf. Angeboten werden die Flüge jeweils montags, mittwochs und donnerstags. Zum Einsatz kommen Flugzeuge der Airbus A320-Familie.

Lufthansa verbindet den Flughafen Leipzig/Halle bis zu fünf Mal täglich mit dem Drehkreuz Frankfurt.

Turkish Airlines bedient fünf Mal pro Woche die Verbindung von Leipzig/Halle zu ihrem Drehkreuz Istanbul. Über Istanbul bietet Turkish Airlines Zugang zu ihrem weltweiten Streckennetz, das mehr als 300 Ziele umfasst.

Austrian Airlines bedient montags bis freitags sowie sonntags die Verbindung Leipzig/Halle – Wien.

Drei Mal wöchentlich startet Ryanair von Leipzig/Halle nach London.

Der Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 33 Zielen 16 Ländern, die von 29Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 221* Flüge im Passagierverkehr.

Sommerflugplan 2024 ab dem Flughafen Dresden

Mit bis zu 14 wöchentlichen Abflügen ist Sundair Fluggesellschaft Nummer eins unter den Ferienfliegern ab Dresden. Die Airline bedient Ziele in Ägypten, Spanien, Griechenland, Bulgarien und neu in diesem Jahr Tunesien.

Neue Angebote und Fluggesellschaft

Das Angebot ab Dresden erweitert der Reiseveranstalter Momento powered by sz-Reisen. Im April und Mai werden wieder Reisen zu beliebten Zielen in Italien wie die Amalfiküste, Ischia, Sardinien, Sizilien und die Liparischen Inseln angeboten. Neu hinzukommen Reiseangebote auf die griechische Insel Santorin und direkt ins das Zentrum der portugiesischen Algarve, nach Faro.

Als neue Fluggesellschaft am Flughafen Dresden führt Fly Lili für den Reiseveranstalter DER Touristik im Juni und Juli, jeweils montags und samstags, Flüge nach Burgas durch.

Nach Palma de Mallorca starten unter anderem Eurowings und Ryanair sechs beziehungsweise zwei Mal wöchentlich.

Zu den beliebtesten Urlaubszielen ab Dresden gehören Antalya und Mallorca. Das Angebot ab Dresden umfasst insgesamt 18 Sonnenziele in der Türkei, Spanien, Ägypten, Bulgarien, Griechenland, Tunesien, Italien, Portugal und Montenegro.

SWISS verbindet montags bis freitags sowie sonntags Dresden mit dem Drehkreuz Zürich, über das eine Vielzahl an Weiterflugmöglichkeiten besteht.

Lufthansa fliegt bis zu vier Mal täglich das Drehkreuz Frankfurt an. Das Drehkreuz in München wird ebenfalls bis zu vier Mal täglich angesteuert. Über beide Flughäfen besteht direkter Zugang zum weltweiten Netzwerk der Airline.

Eurowings verbindet montags bis freitags sowie sonntags Dresden mit Düsseldorf.

Der Sommerflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 22 Zielen in zwölf Ländern, die von 14 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 104 Flüge *.

*Stand März 2024