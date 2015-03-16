Republic Airways meldet Februarzahlen

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Februar 2015 bei einem erhöhtem Angebot eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways kann für den Februar einen Anstieg der Nachfrage um drei Prozent auf 801,830 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde ebenfalls um drei Prozent auf 1,059 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung blieb mit 76 Prozent konstant. Mit 1,538 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Februar zwei Prozent weniger Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.