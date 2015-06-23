Republic Airways meldet weniger Passagiere

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Mai 2015 bei einem verkleinerten Angebot eine rückläufige Nachfrage. Mit der Airline flogen ein Prozent mehr Passagiere als im Mai 2014.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Mai 1,005 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um ein Prozent auf 1,231 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Auslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 82 Prozent. Mit 2,019 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Mai ein Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres benutzten 8,925 Millionen Passagiere die Dienste von Republic Airways, das war ein Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.