Republic Airways mit weniger Passagieren

Republic Airways Delta Connection (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat November 2015 schlechtere Verkehrszahlen und auch weniger Passagiere.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im November erneut Federn lassen. Mit 1,697 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways drei Prozent weniger Passagier zu als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage verschlechterte sich um vier Prozent auf 872,480 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um neun Prozent auf 1,100 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Auslastung hat sich um vier Prozentpunkte auf 79 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Republic Airways 20,744 Millionen Passagiere, zwei Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.