Republic Airways meldet Aprilzahlen

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat April staginierende Zahlen.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im April 967,552 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren praktisch gelich viele wie im Vorjahresapril. Die Kapazität wurde mit 1,217 Milliarden Sitzplatzmeilen gleich gehalten wie im vorjährigen April. Die Auslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 79 Prozent. Mit 1,888 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat April praktisch gleiche viele Fluggäste zu wie im Vorjahresapril.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.

Im ersten Quartal 2015 benutzten 5,018 Millionen Passagiere die Dienste von Republic Airways, das waren zwei Prozent weniger als im ersten Quartal 2014.