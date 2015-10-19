Republic Airways meldet weniger Passagiere

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways konnte im September 2015 1,811 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von zwei Prozent.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im September einen leichten Rückgang der Nachfrage hinnehmen, die Airline konnte am Markt 905 Millionen Sitzplatzmeilen verkaufen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Rückgang von einem Prozent. Die Kapazität wurde um vier Prozent auf 1,156 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen. Die Auslastung hat sich zwei Prozentpunkte auf 78 Prozent verbessert.

Republic Airways konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 16,767 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das war ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor.