Republic Airways meldet bessere Auslastung

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings konnte die Auslastung gegenüber dem Vorjahresjuni um einen Prozentpunkt steigern.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juni 2015 973,309 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren sechs Prozent weniger als im Juni zuvor. Die Kapazität wurde um sechs Prozent auf 1,179 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 82 auf 83 Prozent. Mit 1,944 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juni vier Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Mit Republic Airways flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 10,869 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von zwei Prozent.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.300 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.