Republic Airways meldet Dezemberzahlen

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Dezember 2014 bei erhöhtem Angebot eine leicht bessere Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Dezember 2014 eine verbesserte Nachfrage von drei Prozent vermelden, die Airline konnte 952 Millionen Sitzplatzmeilen abfliegen. Die Kapazität wurde auf 1,262 Milliarden Sitzplatzmeilen um acht Prozent erhöht. Die Auslastung hat sich um vier Prozentpunkte auf 75 Prozent verschlechtert. Mit 1,833 Millionen Fluggästen musste Republic Airways im Dezember einen Passagierrückgang von drei Prozent hinnehmen. Im Berichtsjahr 2014 konnte Republic Airways 22,577 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von fünf Prozent.