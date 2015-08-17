Republic Airways meldet Julizahlen

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Mit 2,081 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juli ein Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juli 2015 1,005 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren fünf Prozent weniger als im Juli zuvor. Die Kapazität wurde um sechs Prozent auf 1,225 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert.

Mit Republic Airways flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 12,951 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von einem Prozent.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.