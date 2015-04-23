Republic Airways mit weniger Passagieren

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat März 2015 schwächere Verkehrszahlen und weniger Passagiere.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im März 975 Millionen bezahlte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um ein Prozent auf 1,232 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verschlechterte sich von 80 auf 79 Prozent um einen Prozentpunkt. Mit 1,873 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat März vier Prozent weniger Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.

Im ersten Quartal 2015 benutzten 5,018 Millionen Passagiere die Dienste von Republic Airways, das waren zwei Prozent weniger als im ersten Quartal 2014.