Ka-4

Rudolf Kaiser: Ka-4 Die Ka-4 ist das einzige Flugzeug Rudolf Kaisers, bei dem sich der Beiname Rhönlerche im Segelfliegerjargon gehalten hat. Spannweite: 13,00 m, Länge: 7,30 m, Beste Gleitzahl: 19 bei 65 km/h

Alle bisherigen Flugzeuge, die Rudolf Kaiser gebaut hatte, haben einen Beinamen. Die Ka-2b wurde zum Beispiel als Rhönschwalbe bezeichnet, die Ka-6 als Rhönsegler und die Ka-7 als Rhönadler. Diese Namen sind jedoch den Meisten Segelfliegern nicht bekannt. Die Flugzeuge sind nur unter der Typenbezeichnung bekannt. Bei der Ka-4 jedoch hat sich der Name Rhönlerche durchgesetzt. Sie hat sich in vielen Vereinen und Flugschulen als Anfänger-Schulflugzeug durchgesetzt. Seine gutmütigen Flug- eigenschaften werden diesem Flugzeug hoch angerechnet, Leistungssegelflug ist mit diesem Flugzeug jedoch etwas mühsam, weswegen sie auch liebevoll als Rhönstein bezeichnet wird. Die Ka-4 ist in der Hochdeckerbauweise gebaut und besitzt eine Spannweite von 13 Metern. Das Profil ist dasselbe wie bei der Ka-2. Der Mittelteil des Flügels hat eine leichte V-Form. Die Haube des Doppelsitzers ist einteilig und wird nach oben aufgeklappt. Rad und Kufe sind gefedert, um den Komfort etwas zu erhöhen. Der Rumpf ist eine Stahlrohrkonstruktion. Die einteiligen Störklappen werden nach oben ausgefahren. Seit 1955 sind 358 Exemplare gebaut worden. Heute fliegen noch 25 Stück in Deutschland.

Rudolf Kaiser: Ka-4 (Bild: Stahlkocher)

Technische Daten: Rudolf Kaiser: Ka-4 Rhönlerche

Hersteller: Schleicher und weitere

Verwendung: Doppelsitziges Schul- und Anfängerflugzeug

Anzahl Sitzplätze: 2

Erstflug: Frühjahr 1954

