Schweden an Black Hawk Hubschrauber interessiert

Die militärische Beschaffungsstelle Schwedens fragte in den USA die Konditionen zum Kauf von fünfzehn UH-60M Black Hawk Mehrzweckhubschraubern an.

Falls sich Schweden für den Kauf dieser Mehrzweckhubschrauber entscheiden würde, könnte sich der Auftragswert auf bis zu 550 Millionen US Dollar summieren. Die Anfrage wurde wegen einer Bekanntgabe der US Rüstungs- und Sicherheitsagentur an das amerikanische Parlament bekannt. Schweden führt momentan den NH90 Hubschrauber aus europäischer Produktion ein. Vier dieser Helikopter wurden bereits ausgeliefert und weitere zwölf werden noch folgen. Schweden hat Probleme bei der Einführung des NH90, deshalb fragte man in den USA nach einer Option an. Die Sikorsky UH-60M Helikopter müssten bereits 2013 operativ verfügbar sein.