Boeing lieferte 137 Verkehrsflugzeuge aus

Boeing konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 137 Verkehrsjets ausliefern. Im Vorjahr waren es 104 Maschinen.

Der Flugzeugproduzent aus Seattle lieferte von Januar bis März 2012 99 Boeing 737, sieben Boeing 767, sechs Boeing 747-8, fünf Boeing 787 Dreamliner und zwanzig Boeing 777 aus. Boeing will in diesem Jahr zwischen 585 und 600 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im 2011 lag das Zielband zwischen 485 und 500 Maschinen. In den ersten drei Monaten 2012 gingen bei Boeing 440 (Vorjahr 153) neue Bestellungen ein.