F/A-18 Hornet in Bern Belp

F/A-18 Hornet Schweizer Luftwaffe (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Vom 31. März bis 2. April 2025 startet und landet die Luftwaffe mit F/A-18 Kampfflugzeugen auf dem Flughafen Bern und betreibt während drei Tagen den militärischen Flugdienst ab Bern-Belp.

Mit diesem F/A-18 Hornet Einsatz ab dem Flughafen Bern Belp testet die Schweizer Armee ihre Fähigkeit, ihre Flugzeuge auch von zivilen Standorten aus zu betreiben. Der Flugbetrieb erfolgt durch das Flugplatz Kommando 13 in Meiringen, welches diese Übung im Rahmen eines Wiederholungskurses durchführt. Die Übung beinhaltet auch Starts und Landungen mit F/A-18 Kampfflugzeugen am Tag und Abend bis spätestens um 22.00 Uhr. Rund um den Flughafen Bern ist deshalb mit einem erhöhten Flugaufkommen zu rechnen. Die Luftwaffe ist bestrebt, allfällige Auswirkungen auf den zivilen Flugbetrieb so gering wie möglich zu halten. Mit dieser Übung setzt die Luftwaffe ihre Bestrebungen fort, ihre Mittel im Bedarfsfall dezentralisiert zum Einsatz bringen zu können. Letztmals wurde das am 5. Juni 2024 anlässlich der Übung Alpha Uno auf der A1 in Payerne trainiert. Die Dezentralisierung beschreibt dabei die Fähigkeit, die Truppe und das Material innert kürzester Zeit im ganzen Land zu verteilen. Nach vergleichbaren Trainings auf den ehemaligen Militärflugplätzen Buochs, Mollis und St. Stephan wird die Luftwaffe nun erstmals mit F/A-18 Kampfflugzeugen ab dem Flugplatz Bern-Belp operieren.

