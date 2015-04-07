Zweiter Dassault Falcon 8X abgehoben

Dassault Falcon 8X second prototype (Foto: Dassault)

Am 30. März 2015 startete der zweite Falcon 8X Langstreckenjet in Bordeaux Merignac zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Am Steuer beim Erstflug des zweiten Prototypen saßen die beiden Testpiloten Hervé Laverne und Etienne Faurdessus. Nach ersten erfolgreichen Systemchecks stiegen die beiden Piloten mit der Falcon 8X auf eine Höhe von 43.000 Fuß (13.106 Meter) und beschleunigten das Flugzeug auf eine Geschwindigkeit von Mach 0,8. Der Testflug dauerte nach Angaben von Dassault 2 Stunden und 45 Minuten.

Der neuste Business Jet von Dassault wurde im letzten Mai an der EBACE 2014 in Genf vorgestellt, nach nur neun Monaten konnte nun das Flugtestprogramm erfolgreich gestartet werden.

Der Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxus Jet wird mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren können als der Falcon 7X. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsamerer Triebwerke und mehr internem Treibstoff kann die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden. Mit diesen Leistungswerten wird die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai nonstop verbinden können. Die Falcon 8X soll bereits ab 2016 verfügbar sein und kostet rund 57 Millionen US Dollar.