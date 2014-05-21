Dassault mit drei Jets an der EBACE 2014

Der französische Flugzeugproduzent Dassault ist mit drei Business Jets auf dem Aussengelände an der EBACE 2014 vertreten, zahlreiche andere Aussteller sind in Genf ebenfalls mit Luxus Jets von Dassault zugegen.

Dassault ist auf dem Aussengelände an der EBACE 2014 in Genf mit einem Falcon 2000 LXS, Falcon 900LX und einem Falcon 7X vertreten. Neben diesen drei exklusiven Luxus Jets präsentiert sich Dassault, wie man es sich aus früheren Jahren gewohnt ist, mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes. Neben Dassault ist Boutsen Aviation und Opus Aeronautics an der EBACE 2014 mit je einer Falcon 7X zugegen.

Die grösste Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 22. Mai statt.