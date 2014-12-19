Dassault stellt Falcon 8X vor

Dassault Falcon 8X Debut (Foto: Dassault)

Am 17. Dezember 2014 präsentierte Dassault ihren ersten Falcon 8X Langstrecken Business Jet vor.

Der Falcon 8X wurde an der diesjährigen EBACE in Genf vorgestellt. Die Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxusjet wird mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren können als die Falcon 7X. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsamerer Triebwerke und mehr internem Treibstoff kann die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden. Mit diesen Leistungswerten wird die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai in Zukunft nonstop verbinden können. Die Falcon 8X soll bereits ab 2016 verfügbar sein und kostet rund 57 Millionen US Dollar.