Dassault stellt an EBACE 2014 Falcon 8X vor

Der französische Flugzeugbauer Dassault hat an der EBACE 2014 seinen neusten Business Jet vorgestellt, die Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X.

Die Falcon 8X wird mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren können als die Falcon 7X. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsamerer Triebwerke und mehr internem Treibstoff kann die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweitenleistung kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren erreicht werden. Mit diesen Leistungswerten wird die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai in Zukunft nonstop verbinden können. Die Falcon 8X soll bereits ab 2016 verfügbar sein.