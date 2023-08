Boeing vor Airbus

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat Boeing mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als Airbus.

Boeing lieferte von Januar bis Ende September 2012 436 Verkehrsflugzeuge aus. In der gleichen Zeitspanne schaffte es Airbus lediglich auf 405 Linienflugzeuge. Boeing will im laufenden Jahr zwischen 585 und 600 Maschinen ausliefern, bei dem europäischen Flugzeugproduzenten Airbus sollen es rund 570 Maschinen werden. Falls Airbus den Ausstoss in den nächsten drei Monaten nicht beschleunigt, dann würde Boeing in diesem Jahr Airbus bei den Auslieferungen wieder überholen. Europas Flugzeugproduzent hatte die Produktionsführerschaft im 2003 übernommen.