Air Baltic mit neuen Destinationen
31.03.2014 RK
Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat für die Sommersaison 2014 ihren Flugplan optimiert und erweitert. Ab dem 30. März sind auch sechs neue Destinationen im Flugplan enthalten.Mit dem Start der Sommersaison nutzt Air Baltic frei werdende Flugzeugkapazitäten von Routen mit schwächerer Nachfrage, um neue Strecken anzubieten. Unter den neuen Destinationen befinden sich auch beliebte Städte an der Mittelmeer- und Schwarzmeerküste. So fliegt Air Baltic nun auch nach Göteborg (Schweden), Burgas und Varna (Bulgarien) sowie Palma de Mallorca (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Aberdeen (Schottland, UK). Darüber hinaus hat Air Baltic ihren Kooperationsvertrag mit der Fluggesellschaft Etihad Airways erweitert, um weitere Strecken von Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, München und Zürich nach Abu Dhabi und Riga anzubieten. Für die zusätzlichen Strecken ermöglichen die beiden Fluggesellschaften 37 Flüge pro Woche zwischen Abu Dhabi und Riga. www.airbaltic.com