Etihad mit neuer Linie nach Vietnam

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat am ersten Oktober 2013 eine neue Verbindung von ihrer Hauptbasis Abu Dhabi nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam eröffnet.

Am ersten Oktober hat Etihad Airways unter der Flugnummer EY441 das neue Streckenpaar eröffnet, dabei handelt es sich um den ersten kommerzielle Passagierdienst zwischen Abu Dhabi und dem vietnamesischen Wirtschaftszentrum Ho-Chi-Minh-Stadt. Mit dem neuen täglichen Service schafft Etihad Airways auf dieser Strecke eine wöchentliche Kapazität von rund 3.700 Sitzen. Die Flüge zwischen Abu Dhabi und Ho-Chi-Minh-Stadt werden mit einem Airbus A330-200 durchgeführt, das Großraumflugzeug verfügt über 22 Sitze in der Pearl Business Class und 240 Sitze in der Coral Economy Class verfügt. Mit der Aufnahme der Flüge nach Ho-Chi-Minh-Stadt wird Vietnam Airlines als Code-Share Partner von Etihad Airways die Strecke Abu Dhabi - Ho-Chi-Minh-Stadt mit ihrem Code VN belegen.