Jahresprogramm PC-7 Team

PC-7 Team Schweizer Luftwaffe (Foto: PC-7 Team)

Das PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe gibt das Jahresprogramm 2025 bekannt, die Kunstflugstaffel auf den PC-7 Turboprops wird an vielen Veranstaltungen in der Schweiz präsentiert.

Von Grenchen über Beromünster nach Arbon und St. Gallen, weiter nach Locarno und Samedan bis nach Bex – das PC-7 TEAM der Schweizer Luftwaffe wird sein eindrückliches Display dieses Jahr in allen Landesteilen zeigen. Nur einmal geht es ins Ausland, nämlich zur Cosford Airshow der Royal Air Force. Das angekündigte Sparprogramm zeigt also auch in der Agenda des PC-7 TEAMs Wirkung. Auffallend ist, dass es die verschiedenen Display-Teams der Luftwaffe unterschiedliche Anlässe besuchen, es gibt kaum Flugvorführungen mit mehreren Display-Elementen der Luftwaffe. Das PC-7 TEAM wird sich mit dem Trainingskurs (TK) 2025 auf die Saison vorbereiten, der TK startet am 17. April in Locarno und geht nach einer Woche im Tessin vom 24. April bis 2. Mai in Dübendorf weiter.

SkyNews

PC-7 Team Schweizer Luftwaffe (Foto: PC-7 Team)

Flugvorführungen PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe

17. April – 23. April Locarno Trainingskurs 2025

24. April – 02. Mai Dübendorf Trainingskurs 2025

24. April Grenchen Training

24. April Dübendorf Patrouille Suisse Fanclub Fantag

25. April Beromünster Training

02. Juni – 03. Juni to be defined Training

02. Juni – 08. Juni RAF Cosford, UK Royal Air Force Cosford Air Show

13. Juni – 14. Juni Arbon Seenachtsfest Arbon

27. Juni und 29. Juni St. Gallen Nordostschweizer Schwingfest

17. Juli Dübendorf Training

18. Juli und 20. Juli Gstaad Swiss Open Gstaad

25. Juli – 26. Juli Locarno Luci e ombre

29. Juli – 30. Juli Samedan JULA

04. September Dübendorf Training

05. September und 09. Sept. Langenthal Flügerchilbi Langenthal

12. September – 13. Setpt. Bex Journée porte ouverte Aerobex

03. Oktober Stäfa Herbstfest Stäfa