Hawker Beechcraft T-6 mit moderner Avionik

Die US Navy wird ihre bewährten T-6ATrainingsflugzeuge mit einer modernen Avionik nachrüsten, am 13. Juli wurde die erste Maschine im Fluge vorgestellt.

Bei der T-6A handelt es sich um das Standard Schulflugzeug der US Air Force und US Navy, auch die griechische Luftwaffe und die Flugschule der NATO, die durch Bombardier in Kanada betrieben wird, betreiben dieses Schulflugzeug. Das moderne Cockpit ist vollständig mit Bildschirmen ausgerüstet, zudem erhalten die nachzurüstenden Maschinen ein zeitgemässes Blickfeldsichtgerät und Hands on Throttle and Stick Funktionalität, die das Führen des Flugzeuges praktisch vollständig über den Steuerknüppel und den Schubhebel zulässt. Die Zulassung durch die amerikanische Luftfahrtbehörde wird noch in diesem Sommer erwartet und noch im laufenden Monat kann die US Navy die beiden ersten Flugzeuge übernehmen. Die Maschine muss neu auf ihre Lufttüchtigkeit überprüft werden, da auch bei den Gewichten und beim Leistungsbereich des Flugzeuges Anpassungen stattgefunden haben. Die Einsatzbereitschaft wird Ende Dezember erwartet und die ersten Flugschüler werden ab April 2010 auf den verbesserten T-6 Trainern weitergebildet. Die US Navy wird 260 T-6 mit diesem Upgrade erhalten oder nachrüsten.