Patria frischt finnische Hawk auf

Patria Aviation Oyj kann für 40 Millionen Euro (57,6 Millionen USD) 18 Hawk Mk66 Jettrainer modernisieren.

Diese 18 Hawk Jettrainer stammen aus den Beständen der Schweizer Luftwaffe und wurden im Juni 2007 für 40 Millionen Euro (57,6 Millionen USD) durch die finnische Luftwaffe übernommen. Finnland betreibt seit den frühen 1980er Jahre Hawk Mk51 und Hawk Mk51A Trainingsmaschinen, die bis 2013 durch das Rüstungsunternehmen Patria mit einer zeitgemässen Cockpit Avionik nachgerüstet werden. Am 31. Dezember erhielt die Rüstungsschmiede den Auftrag die 18 Mark 66 Jets aus den Beständen der Schweizer Luftwaffe auf einen ähnlichen Cockpit Standard zu bringen wie die älteren finnischen Modelle. Diese Modifikationsarbeiten werden ebenfalls zwischen 2010 und 2013 erledigt werden.