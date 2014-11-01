Raytheon Beech T-6A Texan II

Raytheon Beech T-6A Texan II US Air Force Formation (Foto: USAF)

Raytheon Beech T-6A Texan II, Land: USA. Die US Air Force brauchte einen Ersatz für ihre alternden T-34C Mentor Trainingsmaschinen. Beech stieg mit einer angepassten Pilatus PC-9 ins Rennen und gewann 1995 die Ausschreibung. Der Turboprop Trainer mit seinem 1100 PS starken Triebwerk verfügt über hervorragende Flugleistungen und dient bei der US Air Force und der US Navy.

Auf der Basis der Pilatus PC-9 entwickelte Beech einen Turboprop Einsatztrainer für die amerikanische Luftwaffe und Navy. Mit diesem Muster konnte sich Beech (gehört heute zum Rüstungskonzern Raytheon) gegen sechs Mitbewerber durchsetzten und erhielt 1995 den begehrten Großauftrag zum Bau der fortgeschrittenen Trainer für die amerikanischen Streitkräfte. Die Beech T-6A Texan ist der PC-9 von Pilatus nur noch äußerlich ähnlich, Beech entwickelte ein fast komplett neues Schulflugzeug nach den Vorgaben der amerikanischen Ausschreibung für ein neues Trainingsflugzeug. Die Zelle musste stärker gebaut werden, zudem erhielt das Cockpit eine Druckkabine und deshalb eine verstärkte, dreiteilige Cockpithaube. Die Beech T-6A Texan II ist mit einer PT6A-68 von Pratt & Whitney mit einer Leistung von 1100 SHP ausgerüstet. Die kräftige Turbine treibt einen Vierblattpropeller mit Verstellmechanismus an. Der Tiefdecker verfügt über einen Knickflügel, das Leitwerk ist konventionell ausgelegt, um die Stabilität zu erhöhen, musste der T-6A zwei Stabilisatoren am Heck unter dem Rumpf angestrakt werden. Das Cockpit verfügt über moderne Bildschirminstrumente und die Piloten sitzen auf Martin Baker Schleudersitzen. Die USAF ist Kunde von 372 Maschinen und die US Navy bestellte 339 Texan II. Raytheon Beech konnte auch zahlreiche Exporterfolge erzielen, so betreibt Griechenland 45 Maschinen und einige europäische NATO Luftwaffen trainieren auf 24 T-6A Mk II Trainern im Schulungszentrum bei Bombardier in Kanada.

Raytheon Beech T-6A Texan II (Foto: US Air Force)

Technische Daten: Raytheon Beech T-6A Texan II

Hersteller: Raytheon Beech, USA

Verwendung: Basis- und Fortgeschrittenenschulflugzeug

Antrieb: Propellerturbine PT6A-68

Leistung: 820 kW, 1.100 SHP

Besatzung: 2 Piloten

Erstflug: Dezember 1992

Spannweite: 10,12 m Länge: 10,18 m Höhe: 3,26 m Flügelfläche: 16,28 m² Flügelstreckung: 6,3 Leermasse: 2100 kg Maximale Masse ohne Kraftstoff: 2495 Maximale Startmasse: 2950 kg Treibstoff intern: 499 kg, 625 Liter Höchstgeschwindigkeit: 585 km/h Marschgeschwindigkeit: 425 km/h Anfluggeschwindigkeit: 185 km/h Anfängliche Steigrate: 21 m/s Steigleistung auf 18.000 Fuss: 6 Minuten Maximale Reiseflughöhe: 9.500 m Dienstgipfelhöhe: 11.000 m Maximale Reichweite: 1550 km Lastvielfaches: +7 G bis -3,5 G

Weitere Informationen: Flug mit der Raytheon Beech T-6A Texan Mk II

