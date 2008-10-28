T-45 Logistikvertrag

L-3 kann für seine Tochterunternehmung Vertex einen Grossauftrag für die Wartungslogistik der US Navy T-45 Trainer verbuchen.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 569 Millionen US Dollar und wird über die nächsten vier bis fünf Jahre abgewickelt. Vertex stellte während der letzten fünf Jahre bereits die Wartungslogistik für die Trainingsflugzeuge vom Typ T-45 sicher. Die L-3 Tochter wird bei der Ersatzteilbeschaffung weiterhin eng mit Boeing zusammenarbeiten. Die Logistikarbeiten umfassen 71 T-45A und 108 T-45C Maschinen der US Navy.