US Navy schickt letzte T-2 in den Ruhestand

Mit einem Überflug über den Offiziersclub von Mustin wurde die T-2 Buckeye aus dem Dienst bei der US Navy verabschiedet.

3,4 Millionen Flugstunden wurden auf der Buckeye trainiert, viele tausend US Navy Flieger kriegten ihre Ausbildung auf dem Strahltrainer von Rockwell (North American). Zuletzt wurden hauptsächlich Waffensystem Offiziere und ECM Spezialisten auf der T-2 Buckeye ausgebildet. Die Aufgaben der T-2 Buckeye werden nach fast 50 jähriger Dienstzeit durch die T-45 Trainer übernommen.