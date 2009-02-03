Polen interessiert an T-50 Jettrainer

Polen muss ihre alten TS-11 Iskras Jettrainer ersetzten, erste Wahl wäre der koreanische T-50 Jettrainer.

Die polnische Luftwaffe will ihre alten Iskras mit modernen, westlichen Mustern ersetzten. Als Lösung würden sich Hawk-51 Jettrainer aus Finnland anbieten, diese Maschinen wären rasch verfügbar und könnten mit entsprechenden Modifikationen bis ins Jahr 2025 fit gehalten werden. Für die Zukunft interessiert sich die polnische Luftwaffe für den modernen koreanischen T-50, der in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entstanden ist und als extrem leistungsfähig und ausbaubar gilt.