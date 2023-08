Boeing P-8A Poseidon in den Farben der US Navy

Boeing präsentiert den ersten P-8A Poseidon im Kleid der US Navy. Bei dem P-8A handelt es sich um einen U-Boot Jäger, der in Zukunft die Aufgaben der Orion übernehmen wird.

Der Flugzeugbauer Boeing präsentierte Prototyp T-2 in den tarnfarben der US Navy. Das Flugtestprogramm des neuen Seeaufklärers und U-Bootjägers wird mit fünf Prototypen durchgeführt, Prototyp T-1 hob am 25. April zu seinem Jungfernflug ab. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und wird in Zukunft die bewährten viermotorigen Orion Turboprops der US-Navy ergänzen und ersetzen. Die australische Regierung gab gestern bekannt, dass sie in enger Zusammenarbeit mit der US Navy an der Poseidon Weiterentwicklung arbeiten wird, die australischen Seestreitkräfte wollen acht P-8A Poseidon beschaffen und damit ihre AP-3C Orions ersetzten. Link: Boeing