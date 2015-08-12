Beechcraft konnte 900sten T-6 Texan II ausliefern

Beechcraft 900th T-6 Texan II (Foto: Beechcraft)

Die Beechcraft Defence Company hat am 7. August ihr neunhundertstes Trainingsflugzeug aus der T-6-Serie ausgeliefert. Das Jubiläumsflugzeug wurde am Standort Wichita feierlich an die US Navy Training Squadron 2 übergeben.

Beechcraft Defence Company baut das einmotorige Turbopropeller Schulflugzeug T-6 an ihrem Standort in Wichita, Kansas. Die T-6 basiert auf der Pilatus PC-9 und wurde für die Schulung der US-amerikanischen Militärpiloten entwickelt. Die T-6 Turbopropellerflugzeuge werden inzwischen von zwanzig Nationen als Ausbildungsflugzeuge verwendet. Eine Version der T-6 kann auch als leichtes Erdkampfflugzeug eingesetzt werden. Die US Navy hat 252 T-6 Texan II in Auftrag gegeben, bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um die 224ste für die US Navy.