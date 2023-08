Boeing lieferte 477 Verkehrsflugzeuge aus

Der Flugzeugproduzent aus Seattle konnte im 2011 477 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren 15 mehr als ein Jahr zuvor.

Boeing konnte im vergangenen Jahr 372 Single Aisle Jets aus der 737 Typenfamilie ausliefern, für diesen Typ gingen im 2011 551 Nettobestellungen ein. Bei den Langstreckenjets machte die Boeing 777 das Rennen, hier wurden im 73 Maschinen ausgeliefert, Bestellungen gingen für diesen Typ netto 200 ein. Die 767 schaffte es mit 20 Maschinen auf den zweiten Platz, auch hier konnte Boeing immerhin 42 neue Orders an Land ziehen. Beim 747 Programm wurden neun Maschinen ausgeliefert, für dieses Muster lag Ende Jahr netto eine Abbestellung vor. Dreamliner gingen drei Flugzeuge an All Nippon Airways, Nettobestellungen gingen für das neuste Muster lediglich 17 ein. Boeing hat einen Bestellüberhang von 3.771 Verkehrsflugzeugen. Boeing blieb im 2011 weit hinter Airbus zurück, Europas Flugzeugproduzent konnte mehr als 530 Verkehrsflugzeuge ausliefern.

Gross Orders Net Orders Deliveries Unfilled Orders 737 625 551 372 2,365 747 7 -1 9 97 767 42 42 20 72 777 202 200 73 380 787 45 13 3 857 Total 921 805 477 3,771

