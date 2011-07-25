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Boeing lieferte im Q2 118 Verkehrsflugzeuge aus

25.07.2011 RK
Boeing767_400x263

Im zweiten Quartal 2011 lieferte Boeing mit 118 maschinen vier Verkehrsflugzeuge mehr aus als ein Jahr zuvor.

Boeing, Boeing 767-300

Im zweiten Quartal 2011 lieferte Boeing mit 118 maschinen vier Verkehrsflugzeuge mehr aus als ein Jahr zuvor.
 
Im zweiten Quartal 2011 konnte der Flugzeugbauer aus Seattle 94 Boeing 737, fünf Boeing 767 und neunzehn Boeing 777 aus ihren Fabrikhallen rollen. Im zweiten Quartal 2010 waren es mit 114 ausgelieferten Maschinen unmerklich weniger. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres produzierte Boeing insgesamt 222 Verkehrsflugzeuge, gleich viele wie in der gleichen Vorjahresperiode. Aufgeteilt waren es 181 Boeing 737, neun Boeing 767 und 32 Boeing 777.
 

Typ
Q1 2011
Q2 2011
Q1 2010
Q2 2010
Boeing 737
87
94
86
95
Boeing 767
4
5
3
3
Boeing 777
13
19
19
16
Total
104
118
108
114
Sechs Monate
222
222

Share

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