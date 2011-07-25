Boeing lieferte im Q2 118 Verkehrsflugzeuge aus

Im zweiten Quartal 2011 lieferte Boeing mit 118 maschinen vier Verkehrsflugzeuge mehr aus als ein Jahr zuvor.

Im zweiten Quartal 2011 lieferte Boeing mit 118 maschinen vier Verkehrsflugzeuge mehr aus als ein Jahr zuvor.

Im zweiten Quartal 2011 konnte der Flugzeugbauer aus Seattle 94 Boeing 737, fünf Boeing 767 und neunzehn Boeing 777 aus ihren Fabrikhallen rollen. Im zweiten Quartal 2010 waren es mit 114 ausgelieferten Maschinen unmerklich weniger. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres produzierte Boeing insgesamt 222 Verkehrsflugzeuge, gleich viele wie in der gleichen Vorjahresperiode. Aufgeteilt waren es 181 Boeing 737, neun Boeing 767 und 32 Boeing 777.