Boeing kann in Paris 142 Flugzeuge verkaufen
27.06.2011 RK
Boeing konnte an der Paris Air Show Bestellungen und Absichtserklärungen in der Höhe von 22 Milliarden US Dollar verbuchen.Boeing war in der Lage an der weltweit größten Luftfahrtmesse in Paris für 142 Verkehrsflugzeuge Kauf- oder Kaufabsichtserklärungen platzieren. Im Gegensatz zu Airbus verkauften sich bei Boeing Langstreckenflugzeuge besser als das Standardrumpfflugzeug Boeing 737. Für die bewährte Boeing 737 gingen bei Boeing 87 Bestellungen und vier Optionen ein. Für den größten zweimotorigen Langstreckenjet Boeing 777 konnte Boeing 27 Käufe oder Kaufabsichtserklärungen vermelden. Der neue Jumbo ließ sich mit 19 Einheiten ebenfalls gut verkaufen, bei der Boeing 767 resultierte ein Auftrag und bei der Boeing 787 ist die Ausbeute mit vier Maschinen als eher mager zu bezeichnen.
|Customer
|Quantity and Model
|Approx. List Price Value
|Status
|Qatar Airways
|6 777-300ERs
|$1.7 billion
|
Previously booked and
unidentified on Boeing
Orders & Deliveries
website
|Undisclosed customer
|15 747-8 Intercontinentals
|$4.7 billion
|Commitment
|Undisclosed customer
|2 747-8 Intercontinentals
|$635 million
|Incremental this week
|Air Lease Corporation
|
14 737-800s plus four
options, 5 777-300ERs
and 4 787-9s
|$4 billion
|Commitment
|Air Lease Corporation
|6 737-800s
|$485 million
|Incremental this week
|Norwegian Air Shuttle
|15 737-800s
|$1.2 billion
|Incremental this week
|Aeroflot
|8 777-300ERs
|$2.2 billion
|
Previously booked and
unidentified on Boeing
Orders & Deliveries
website
|Malaysia Airlines
|10 737-800s
|$808 million
|
Previously booked and
unidentified on Boeing
Orders & Deliveries
website
|GECAS
|
2 747-8 Freighters and
8 777-300ERs
|$2.9 billion
|Commitment
|
MIAT Mongolian
Airlines
|
2 737-800s and
1 767-300ER
|$245 million
|
Previously booked and
unidentified on Boeing
Orders & Deliveries
website
|UTair Aviation
|
33 737-800s and
7 737-900ERs
|$3.2 billion
|Commitment