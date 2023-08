Boeing kann in Paris 142 Flugzeuge verkaufen

Boeing konnte an der Paris Air Show Bestellungen und Absichtserklärungen in der Höhe von 22 Milliarden US Dollar verbuchen.

Customer Quantity and Model Approx. List Price Value Status Qatar Airways 6 777-300ERs $1.7 billion Previously booked and

unidentified on Boeing

Orders & Deliveries

website Undisclosed customer 15 747-8 Intercontinentals $4.7 billion Commitment Undisclosed customer 2 747-8 Intercontinentals $635 million Incremental this week Air Lease Corporation 14 737-800s plus four

options, 5 777-300ERs

and 4 787-9s $4 billion Commitment Air Lease Corporation 6 737-800s $485 million Incremental this week Norwegian Air Shuttle 15 737-800s $1.2 billion Incremental this week Aeroflot 8 777-300ERs $2.2 billion Previously booked and

unidentified on Boeing

Orders & Deliveries

website Malaysia Airlines 10 737-800s $808 million Previously booked and

unidentified on Boeing

Orders & Deliveries

website GECAS 2 747-8 Freighters and

8 777-300ERs $2.9 billion Commitment MIAT Mongolian

Airlines 2 737-800s and

1 767-300ER $245 million Previously booked and

unidentified on Boeing

Orders & Deliveries

website UTair Aviation 33 737-800s and

7 737-900ERs $3.2 billion Commitment

Boeing war in der Lage an der weltweit größten Luftfahrtmesse in Paris für 142 Verkehrsflugzeuge Kauf- oder Kaufabsichtserklärungen platzieren. Im Gegensatz zu Airbus verkauften sich bei Boeing Langstreckenflugzeuge besser als das Standardrumpfflugzeug Boeing 737. Für die bewährte Boeing 737 gingen bei Boeing 87 Bestellungen und vier Optionen ein. Für den größten zweimotorigen Langstreckenjet Boeing 777 konnte Boeing 27 Käufe oder Kaufabsichtserklärungen vermelden. Der neue Jumbo ließ sich mit 19 Einheiten ebenfalls gut verkaufen, bei der Boeing 767 resultierte ein Auftrag und bei der Boeing 787 ist die Ausbeute mit vier Maschinen als eher mager zu bezeichnen.