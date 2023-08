Boeing feiert 8500 bestellte Boeing 737 Jets

Anfang Dezember ging die Bestellung für das 8500. Flugzeug aus der Boeing 737 Baureihe in Seattle ein.

Rund 1500 Mitarbeiter aus dem Boeing 737 Werk Renton hatten sich anlässlich des Verkaufsmeilensteins in Form einer riesigen 8500 Nummer aufgestellt. Die Leasingfirma General Electric Capital Aviation Services (GECAS) hat das Jubiläumsflugzeug bestellt. Nach Angaben von Boeing sind in diesem Jahr Aufträge für 455 neue Boeing 737 eingegangen. Unter Berücksichtigung der Abbestellungen bleiben in diesem Jahr 441 Nettobestellungen für den Marktrenner von Boeing. Bisher sind 6605 Flugzeuge dieses Musters ausgeliefert worden.